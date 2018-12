Chiara Ferragni, sino a 650 euro per vederla mentre si trucca, nuova data a febbraio verso il sold out

Milano – Fino a 650 euro per vedere Chiara Ferragni mentre si trucca e per imparare i trucchi per apparire più bella. E’ già stata fissata e viaggia ritmo spedito verso il sold out la seconda Makeup Masterclass della “influencer” italiana più seguita (e più controversa) sui Social.

Insieme al suo truccatore personale, Manuele Mameli, tornerà in teatro – forse di nuovo al Vetra di Milano – per mostrarsi mentre prepara “trucco e parrucco” per una serata, per un evento o per altre occasioni importanti per una ragazza.

I biglietti per la “prima” il 9 febbraio 2019, dalle 14,30 alle 19, sono andati letteralmente “a ruba” nonostante i prezzi non proprio economici. Chi ha potuto pagare sino a 650 euro, potrà sedere nelle prime file e fare domande ai due protagonisti della Masterclass ma, soprattutto, potrà riprendere da vicini Chiara Ferragni mentre mette in pratica i consigli che il make up artist le darà nelle fasi precedenti della lezione pubblica.

Nella prima fase dell’incontro, infatti, Chiara Ferragni e Manuele Mameli spiegheranno come ci si trucca e quali scelte fare a seconda del tipo di evento al quale si deve partecipare. Il make up artist realizzerà alcuni esempi e infine Chiara, come fosse una giovane che si deve truccare da sola, metterà in pratica i consigli appena dati.

Chi ancora avesse dei dubbi sul potere dei Social può riflettere sui 37mila accessi per acquistare i biglietti, registrati dal sito Beauty Bites Masterclass di Chiara Ferragni e sul fatto che la prima data è andata sold out (tutto esaurito) nonostante il prezzo minimo partisse da 350 euro.

La celebre influencer ha lanciato in Italia un “prodotto” già molto in voga negli Stati Uniti dove le “masterclass” sono strumenti con i quali molti Vip e personaggi noti incassano centinaia di migliaia di dollari ad ogni evento.

Celebre – e forse ispiratrice di Chiara Ferragni – la vippissima Kim Kardashian che ha costruito un impero finanziario sulle sue apparizioni pubbliche e sulle sue “scelte” in fatto di abiti, trucchi e persino diete e attività sportive.

Occorre anche precisare che, con il biglietto, si riceve anche una valigetta di prodotti che, nel caso del biglietto “Vip” da 650 euro, arriva a valere circa 500 euro.

Naturalmente il pass permette di avere ingresso preferenziale “salta coda”, foto ricordo con Chiara Ferragni e con il make up artist, sessione di trucco con professionisti del settore e la possibilità di estendere la permanenza all’evento sino alle 20.