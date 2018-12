Istruttrice sub veronese trovata morta in Messico, forse suicidio

Città del Messico – Una istruttrice sub italiana di 27 anni, Anna Ruzzenenti, originaria di Bardolino, in provincia di Verona, è stata trovata morta a Playa del Carmen, in Messico.

La giovane, istruttrice della Scuba School International era partita per una vacanza lo scorso 13 dicembre ed avrebbe dovuto visitare diversi paesi del centro America.

Le circostanze della morte della 27enne sono ancora oscure. Un video diffuso attraverso YouTube dalla tv messicana Canal 10 e datato 19 dicembre rafforzerebbe l’ipotesi del suicidio.

Nelle immagini si vede la ragazza in spiaggia insieme al personale del Sistema integrale per lo sviluppo della famiglia ed agli agenti della polizia turistica per mostrarle ancora un’ultima volta le onde dei Caraibi messicani. Sembra che il desiderio di vedere ancora il mare sia stato espresso dalla ragazza dopo aver tentato di togliersi la vita annegandosi, prima di essere salvata dal personale della Zona federale e portata in ospedale.

Il video, pur non parlando del decesso di Anna, lascia intendere la preoccupazione della polizia per un nuovo tentativo di suicidio da parte della ragazza, sottolineandone il turbamento d’animo.

Il dramma, al momento, resta ancora avvolto nel mistero. Nel video si parla di un rientro in Italia da parte della giovane nella giornata di giovedì, la mattina di quel giorno, tuttavia, il corpo senza vita della 27enne è stato ritrovato sulla spiaggia.

Dopo l’autopsia, Anna potrà tornare in Italia per l’ultimo saluto.