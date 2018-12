Festival di Sanremo, primo ospite Alessandro Proto, ma è tutta una bufala

Sanremo – Il primo ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo sarà l’imprenditore Alessandro Proto. A “comunicarlo” una nota stampa della Rai inviata nelle Redazioni dei principali giornali e Media italiani, che l’hanno prontamente rilanciata ma si tratta dell’ennesima beffa del personaggio su cui è stato scritto addirittura un libro dal titolo esplicativo: “L’uomo che ha fregato tutti”.

E’ sufficiente “googlare” il nome di Alessandro Proto per scoprire decine di articoli di giornali più o meno prestigiosi che ne parlano nei panni del “personaggio che ha ispirato il Mr Grey di 50 sfumature di grigio”, l’agente immobiliare che ha venduto casa a Mark Zuckerberg a Milano, il protagonista dell’ultimo film di Martin Scorsese e via dicendo.

A raccontare una storia completamente diversa e persino incredibile è il libro che ha scritto a quattro mani con il giornalista dell’Espresso Andrea Sceresini che, per primo, ha scoperto che Alessandro Proto non è nulla di quanto ha fatto credere negli ultimi anni ed è invece un incredibile trasformista che sta ingannando da anni le Redazioni di tutta Italia e non solo.

C’è chi ne ha parlato come il consigliere economico di Donald Trump, chi ne ha raccontato il tentativo di scalata al gruppo dell’Editoria di RCS e chi imprenditore multi milionario con una certa passione per il Cinema.

Questa volta Alessandro Proto ha fatto credere ai Media italiani di essere stato invitato sul palco del Teatro Ariston come primo super-ospite. Un’idea che potrebbe persino essere “colta” dagli organizzatori che potrebbero così svelare la vera storia, magari facendola raccontare proprio al protagonista di una delle storie più divertenti legate al mondo dell’Informazione italiana dove un comunicato stampa diventa “fonte attendibile” che non necessita di verifica.

qui il link al libro che spiega il maxi raggiro