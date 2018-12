Natale e Santo Stefano con il sole in Liguria, ma le nuvole stanno tornando

Genova – Cielo sereno o poco nuvoloso oggi, su tutta la Liguria con l’alta pressione stabile sul Mediterraneo che allontana tutte le perturbazioni in transito.

Per la giornata di oggi, 25 dicembre, gli esperti Meteo di Limet Liguria prevedono:

Al mattino cielo sereno ovunque, fatta eccezione qualche nube tra la Valle Scrivia e la Val Bormida, in particolare nelle prime ore della mattinata. Nel corso del pomeriggio splenderà il sole ovunque.

Venti: tesi da nord al mattino, in indebolimento dal pomeriggio.

Mari: mosso al mattino, poco mosso nel pomeriggio.

Temperature: In generale calo.

Costa min: +7/+11°C, max: +11/+15°C

Interno min: +1/+6°C, max: +7/+11°C

Previsioni per mercoledì 26 dicembre 2018

Parzialmente nuvoloso sul settore centro-orientale, maggiori schiarite altrove. Venti deboli dai quadranti settentrionali al mattino, più meridionali al pomeriggio.

Mare poco mosso. Temperature: generalmente stazionarie.

Tendenza per giovedì 27 dicembre 2018

maggiore copertura nuvolosa sul settore centrale, schiarite agli estremi della regione.