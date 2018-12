Baracca rifugio per senza tetto in fiamme a Multedo

Genova – Ancora un “misterioso” incendio di un rifugio per disperati nel quartiere di Multedo. Questa volta, ad andare in fumo, una baracca sulla spiaggia che veniva usata per ricovero da alcuni senza tetto che vi cercavano un riparo per la notte.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 ma fortunatamente non c’era nessuno all’interno.

Indagini per accertare le cause del rogo e gli eventuali responsabili.

Da qualche tempo, nella zona, sono già diversi gli incendi appiccati a strutture fatiscenti che vengono usate da senza tetto come ricovero di fortuna e si sospetta l’azione di un gruppetto di esaltati.

Chi avesse informazioni per individuare i responsabili può contattare le forze dell’ordine anche in forma anonima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...