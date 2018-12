Cogoleto – Nonna 90enne esce di casa per una visita alle suore e scatta l’allarme e le ricerche

Cogoleto – E’ uscita di casa senza avvisare i parenti e si è fatta accompagnare sino ad Arenzano per una visita alle suore Pietrine ma la sua “scomparsa”da casa ha fatto scattare l’allarme dei parenti che temevano le fosse accaduto qualcosa.

Emergenza a liento fine, questo pomeriggio, tra Cogoleto e Arenzano, nel ponente genovese, per una pensionata di 90 anni che ha deciso di uscire di casa per una visita non programmata e ha fatto piombare l’intera famiglia nel panico.

L’anziana è uscita di casa verso mezzogiorno senza che i parenti se ne accorgessero e ha trovato un passaggio da una ragazza, fino ad Arenzano, dalle suore Pietrine.

Una volta scoperta la sparizione i famigliari hanno messo in allarme al 112. I vigili sono intervenuti con la squadra di Multedo e il posto di comando avanzato UCL di Savona.

La croce rossa ha inviato le unità cinofile e sono giunti i carabinieri e personale della protezione civile. Il ritrovamento è avvenuto grazie a Facebook, una persona del convento, consultando il social, si è accorta della richiesta di aiuto da parte di parenti ed ha avvistato i carabinieri. La conferma è arrivata alle 17.40.