Fezzano – Grave incidente sulla strada per Portovenere, frontale tra due auto

Fezzano (La Spezia) – Due auto che percorrevano la strada provinciale che collega Fezzano a Portovenere si sono scontrate frontalmente, questo pomeriggio, nei pressi dell’abitato di Fezzano, nello Spezzino.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.

Alla guida dei due veicoli c’erano un pensionato 78enne e una ragazza e nonostante l’impatto davvero violento i due sono rmasti feriti solo in modo non grave per l’intervento dell’air bag che ha limitato la violenza dell’urto.

I vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti per estrarli dalle lamiere contorte dei veicoli incidentati e li hanno affidati alle cure del personale paramedico del 118 che ha prima stabilizzato i due feriti e li ha poi trasferiti in ospedale.

Le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi anche se si attendono i risultati di alcuni esami.

La strada è stata bloccata a lungo per permettere l’intervento di soccorso e di bonifica e si sono registrate code e disagi per ore.

In corso anche le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.