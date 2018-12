Terremoto a Catania, raggiunta magnitudo 5.1, crolli e feriti

Catania – Una raffica di scosse di terremoto e poi un “picco” di magnitudo 5.1 che ha terrorizzato la popolazione, ha causato danni alle abitazioni e grosse crepe sui viadotti dell’autostrada A18 Catania-Messina.

Notte di paura per la popolazione di Catania e dei centri abitati vicini al vulcano Etna che continua a eruttare e a scatenare scosse di terremoto.

A partire dalle 3 della scorsa notte un vero e proprio “sciame sismico” si è abbattuto sulla zona arrivando a diversi picchi di terremoto che hanno fatto crollare cornicioni e muri già instabili ma, soprattutto, terrorizzando la popolazione che si è riversata in strada. Una decina i feriti, fortunatamente non gravi ma molti i danni alle cose anche se non risultano danni gravi alle abitazioni.

L’autostrada A18 Messina-Catania è stat chiusa al transito quando i tecnici hanno verificato la presenza di crepe nell’asfalto e su alcune strutture.