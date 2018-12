Arenzano, riapre l’Aurelia: Autostrade ripristina il pedaggio sulla A10

Genova – A partire dalle 14.00 di oggi, giovedì 27 dicembre, sarà ripristinato il pedaggio ordinario sul tratto autostradale Arenzano – Genova Prà, sull’autostrada A1o.

Dopo la frana che ha interessato la zona di via Rubens e la conseguente apertura del cantiere, Autostrade per l’Italia ha deciso di sospendere il pedaggio nel tratto compreso tra Arenzano e Prà, utilizzato come alternativa al transito sull’Aurelia.

Lo scorso 21 dicembre il cantiere allestito dall’amministrazione comunale è stato chiuso, questo ha portato al ripristino del pedaggio ordinario sul tratto, sospeso per dare un contributo alle comunità locali, penalizzate in maniera seria dalla chiusura della strada.