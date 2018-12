Cornigliano, condannato ai domiciliari si allontana da casa senza permesso: arrestato

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 24enne dominicano per il reato di evasione.

Il giovane, con precedenti per rapina, furto aggravato, atti persecutori e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si è allontanato senza permesso dalla propria abitazione lunedì pomeriggio, come accertato dal controllo dei poliziotti del Commissariato Cornigliano. Solo in tarda serata e dopo essere stato contattato al telefono dal padre, ha fatto rientro in casa, dove ad attenderlo c’erano nuovamente gli agenti, che lo hanno condotto in Questura in stato di arresto, in attesa del processo per direttissima.