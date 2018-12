Costi troppo alti, chiude il Mercato del Carmine

Genova – Costi troppo elevati per il Mercato del Carmine e per la società Ecologyamo che ha deciso di ritirarsi dal progetto portando, di fatto, alla chiusura della struttura nell’omonimo quartiere genovese.

Attraverso un comunicato stampa, la società che lo scorso anno aveva preso in carico la gestione del Mercato ha fatto sapere dover lasciare per via delle spese troppo elevate, a cominciare dal canone di locazione della struttura.

“E’ trascorso un anno da quando siamo entrati qui, in questo posto unico a Genova per il suo fascino e per il suo stile – si legge all’inizio del comunicato – la decisione di gestire il Mercato del Carmine è stata ponderata e riflettuta, ma la tentazione era molto alta. Vuoi per la bellezza della struttura che ci fa subito immergere in un’atmosfera liberty, vuoi per la scommessa di fare finalmente funzionare questo posto, così importante per i cittadini del quartiere…E così è stato, un intero anno è trascorso ed è stato un bellissimo anno: innanzitutto per l’affetto del quartiere del Carmine che ci ha subito fatto sentire a casa, accogliendoci calorosamente, a seguire perché in questo anno siamo comunque riusciti a rilanciare il Ristorante, sia per la qualità del suo cibo che per gli eventi organizzati nei fine settimana, durante i quali la partecipazione è cresciuta con il tempo, fino ad arrivare a fidelizzare i nostri cari clienti, purtroppo però le belle cose finiscono e anche stavolta non possiamo esimerci dal triste finale”.

Ancora: “Con estremo dispiacere e profondo rammarico la nostra società – Ecologyamo – ha deciso di ritirarsi da questo progetto, non perché manchi certo la passione o la voglia, la motivazione è di carattere diverso. Ecologyamo è costretta a rinunciare per mantenere la sua immagine e soprattutto la condizione positiva che l’azienda ha faticosamente costruito fino ad oggi.I costi strutturali da sostenere costituiscono un reale problema di gestione per un posto che – così come pensato – deve garantire un servizio pubblico, con un orario di apertura che supera le 15 ore al giorno; nonostante i numerosi tentativi di ridurre tali costi non abbiamo ottenuto la collaborazione sperata, ed è per questo motivo che Ecologyamo, società in salute e crescita, ha deciso di ritirarsi e fare un passo indietro per non essere costretta a scelte spiacevoli e poter continuare le altre attività del settore”.

“La presente comunicazione – si legge in conclusione – seppure con un velo di tristezza, è per fare un ringraziamento generale a tutti coloro che hanno creduto in noi, che ci hanno sostenuto e supportato, ai nostri fedeli clienti e a quelli occasionali e un ringraziamento ancora più specifico al meraviglioso quartiere del Carmine e ai suoi abitanti, al loro sostegno e alla loro accoglienza, è stato un onore farne parte, ricorderemo sempre con piacere questa bellissima esperienza”.