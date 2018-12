La Spezia – Maxi rissa la notte di Natale in piazza Brin, 5 fermati

La Spezia – Una maxi rissa dentro e fuori ad un locale di piazza Brin la notte di Natale. Sono cinque le persone fermate ed arrestate per lo scontro senza esclusione di colpi avvenuto per motivi ancora da accertare.

Un gruppo di persone, ben 3 le donne coinvolte, ha iniziato ad urlare e ad insultarsi e poi dalle parole si è passati ai fatti.

Pugni, calci e persino bastoni e corpi contundenti e la rissa è scoppiata furiosa sino all’intervento di un agente di polizia municipale che è intervenuto dopo aver chiamato i rinforzi ed è riuscito a disarmare una donna che stava colpendo un uomo con un oggetto.

Sul posto sono accorse le auto delle forze dell’ordine e una dopo l’altra, le 5 persone sono state fermate mentre altre sarebbero riuscite ad allontanarsi in tempo.

Questa mattina il processo per direttissima per rissa e probabili conseguenze per il locale dove è scoppiata la lite.