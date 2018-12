Meteo Liguria – Arrivano le nuvole ma da sabato riecco il bel tempo e il sole

Genova – Una corrente umida sta attraversando la bolla di alta pressione che resta stabile sul Mediterraneo evitando l’ingresso di forti perturbazioni. Il risultato è la formazione di nuvole e nebbie sulle zone interne.

Per i prossimi giorni non si attendono variazioni di rilievo ma da sabato dovrebbe tornare stabile il bel tempo.

Queste le previsioni Limet Liguria per oggi, giovedì 27 dicembre 2018:

Nuvolosità più densa sul settore centrale, possibilità di sgocciolii o piovaschi di breve durata; maggiori aperture a ponente.

Venti: sud-est al più moderato tra Tigullio e Golfo di Genova, tendenza al calo; variabile o a regime di brezza altrove.

Mari: tra poco mosso e mosso

Temperature: in aumento i valori minim

Costa min: 8/ 12°C, max: +10/ 13°C

Interno min: -1°/+7°C (fondovalle), max: +7 / 11°C

Previsioni per venerdì 28 dicembre 2018

Ancora situazione di variabilità con addensamenti sempre concentrati sul settore centrale costiero dove non si escludono sgocciolii o brevi piovaschi; nuvolosità appena più rada agli estremi delle riviere e sui rilievi appenninici (versante nord)

Venti: ciclonico al largo tra il debole e il moderato sul Golfo Ligure, debole variabile altrove

Mari: generalmente mosso

Temperature: stazionarie

Tendenza per sabato 29 dicembre 2018

Tempo che torna asciutto e soleggiato su tutti i settori; ventilazione da nord a tratti tesa sul settore centrale