Palazzo Rosso, in scena lo spettacolo “La Sagra del Classico: O Principin”

Genova – Al via a partire da stasera, giovedì 27 dicembre, il secondo appuntamento con “La Sagra del Classico”, format ideato per lo Stradanuova Teatro Auditorium di Palazzo Rosso. In scena per il nuovo appuntamento della rassegna sarà lo spettacolo “O Principin”, una produzione di Teatro Bloser e Incadenza.

I comici Alessandro Bergallo e Alessandro Barbini, accompagnati da Francesca Masella e Marta Levrero, saliranno sul palco per presentare al pubblico uno spettacolo speciale che coinvolgerà la platea in maniera attiva.

Si tratta di uno show che, attraverso l’atmosfera della festa popolare, apre un canale di narrazione comica. Ad essere reinterpretato in chiave moderna e destrutturato sarà ancora una volta uno dei grandi classici della letteratura,“Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, in viaggio dall’infanzia all’età adulta dove curiosità e amicizia diventano il motore della narrazione.

Lo spettacolo sarà in scena fino a domenica 30 dicembre. I biglietti saranno acquistabili sul sito ufficiale del Teatro oppure la sera presso la cassa del botteghino a partire dalle ore 18.