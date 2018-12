Sestri Ponente, camion in fiamme in via Pillea

Genova – Ore di apprensione ieri mattina in via Pillea, a Sestri Ponente, per l’incendio che ha interessato un camion fermo su una piattaforma di sosta.

Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco, il carro autoprotettori e il carro schiuma, non utilizzato.

Il forte calore sprigionato dall’incendio ha interessato anche la spazzatura nei pressi del camion. I pompieri hanno estinto le fiamme in circa quaranta minuti.

Sono stati raccolti elementi utili per poter stabilire con esattezza cosa ha innescato il rogo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e le ambulanze.