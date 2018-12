“Black Mirror: Bandersnatch”, il film interattivo arriva su Netflix

Genova – Sulla scia dei librigame, scritti e pensati per mettere al centro della storia il lettore, dandogli la possibilità di scegliere tra più opzioni per far procedere la storia secondo il suo volere, ecco arrivare un nuovo capitolo di Black Mirror. Si tratta di un vero e proprio film, intitolato Bandersnatch, ed è disponibile da oggi, venerdì 28 dicembre, su Netflix.

La serie tv prodotta da Charlie Brooker e basata sui possibili scenari che si prospettano in un mondo sempre più centrato sulla tecnologia, anche questa volta non deluderà i fan. Nei suoi 90 minuti, Bandersnatch è una sorta di esperimento interattivo che coinvolge direttamente gli spettatori: permetterà di scegliere in determinate circostanze quale piega dare alla storia, fino ad arrivare ai differenti finali, ovviamente diversi a seconda delle strade intraprese dallo spettatore.

Con i tasti del telecomando sarà possibile effettuare le scelte e far procedere la vicenda secondo la propria volontà. La narrazione è quella tipica di Black Mirror, e la storia potrà durare da un minimo di 40 a un massimo di 90 minuti, con 5 finali possibili in tutto. Alcune delle scelte affidate allo spettatore non avranno impatto sulla conclusione e sulla durata della storia, mentre altre saranno davvero determinanti.

La vicenda è ambientata nel 1984 e ha come protagonista un giovane programmatore che deve trasformare un romanzo fantasy in un videogioco; durante il suo compito, inizierà a confondere la realtà con il mondo virtuale, mettendo a dura prova la sua vita. Il titolo è ispirato a una creatura immaginaria del romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll.