Camogli, al Teatro Sociale lo spettacolo “Clown in Libertà”

Camogli (Genova) – Andrà in scena stasera, venerdì 28 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Sociale di Camogli il nuovo spettacolo “Clown in Libertà” con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori.

Si tratta di uno show musicale intervallato a divagazioni comiche dei musicisti. Un momento di euforia e ricreazione per tre bizzarri clown che si divertiranno sulla scena facendo partecipare attivamente anche il pubblico in sala.

Lo spettacolo narra lo strano pomeriggio di tre pagliacci che vogliono creare uno spettacolo per far divertire il pubblico di passanti, cercando di stupirlo in ogni modo con numerose trovate comiche. La musica sarà la vera colonna portante della sequenza narrativa, andando ad accompagnare e scandire ogni azione dei tre buffi protagonisti.

I biglietti per lo spettacolo avranno il costo di 22 euro per l’intero, 15 euro per gli under 26 e di 12 euro per gli under 12.