Controlli sul territorio anche a Natale, due arresti ad Albenga

Albenga (Savona) – I Carabinieri della Compagnia di Albenga hanno intensificato i controlli del territorio, nel periodo delle festività natalizie, su tutto il territorio di competenza.

Attuati, dunque, numerosi posti di blocco, passando al setaccio le zone maggiormente frequentate da pregiudicati.

I serrati controlli hanno consentito l’esecuzione di 2 arresti in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette sono stati due cittadini marocchini di 22 e 48 anni, entrambi pregiudicati. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno recentemente visto il rinforzo dei propri organici con nuovi Carabinieri assegnati ai servizi di pattugliamento, li hanno tratti in arresto in due distinte operazioni. La prima è stata condotta domenica scorsa, quando i Carabinieri sono intervenuti immediatamente per una lite presso un’abitazione in via Roma, nel centro storico di Albenga. I Carabinieri dopo aver accertato di cosa effettivamente si trattasse, sono entrati nell’abitazione del soggetto appurando la presenza di una serra di piante di marijuana in fioritura, ben organizzata con tanto di lampade ed umidificatori. A seguito della perquisizione dell’appartamento i militari hanno trovato anche dosi di hashish. In tutto sono stati sequestrati oltre 2 etti e mezzo di stupefacente tra marijuana e hashish, oltre 4000 euro di banconote di vario taglio ritenuto provento dei guadagni illeciti e ovviamente la serra con tutta l’attrezzatura.

L’arrestato è stato condotto direttamente in carcere ad Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha poi convalidato l’arresto confermando il regime custodiale in carcere.

Il secondo arresto per droga è avvenuto invece ieri notte quando ad Albenga in via del Roggetto quando è stato fermato dai militari un cittadino marocchino 48enne, mentre usciva da un circolo privato, la cui licenza era già stata sospesa numerose volte. A seguito dell’eccessivo nervosismo dello straniero, lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale. Veniva quindi rinvenute quattro dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio. La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione del soggetto regolarmente residente ad Albenga, già noto alle Forze dell’Ordine. All’interno dell’abitazione venivano sequestrati altri 3 grammi di cocaina ancora da tagliare e confezionare oltre a circa 2000 euro presunto guadagno illecito. Lo straniero è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e presentato ieri in rito direttissimo presso il Tribunale di Savona ove è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del pusher.

I controlli del territorio raddoppiati per le festività, proseguiranno nei prossimi giorni.