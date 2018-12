Loano, ritorna il Cimento Invernale di Nuoto

Loano (Savona) – È in programma per oggi venerdì 28 dicembre a Loano la 32° edizione del Cimento Invernale di Nuoto. Il tradizionale tuffo di fine anno si terrà nella porzione di mare antistante i Bagni Solemare e i Bagni Medusa e come da consuetudine vedrà la partecipazione di numerose persone da tutta la Liguria.

I tuffatori si metteranno quindi alla prova affrontando il mare d’inverno solamente per pochi secondi o, per i più allenati e coraggiosi, anche per una decina di minuti.

Le iscrizioni si apriranno alle ore 10, mentre l’inizio dei tuffi è previsto alle ore 11 circa. Alle ore 11.30, invece, sono in programma le premiazioni, con riconoscimenti per i più giovani e i più anziani tuffatori presenti, per i costumi più originali e per i gruppi più numerosi.

Terminato il bagno, ai partecipanti sarà offerto un thè caldo per recuperare le energie e riscaldarsi.