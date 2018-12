Meteo Liguria – Week end con temperature miti ma con passaggi nuvolosi

Genova – Ancora condizioni di alta pressione sull’Italia e sul resto del Mediterraneo con flussi di correnti umide meridionali che determinano la formazione di nubi basse ma senza precipitazioni importanti.

Condizioni che dovrebero restare stabili anche per il fine settimana portando cielo per lo più sereno con passaggi nuvolosi a tratti.

Ecco le previsioni per oggi, venerdì 28 dicembre:

Su tutta la regione permarranno addensamenti bassi sormontati da una copertura medio-alta in arrivo da nord-ovest. Locali schiarite saranno presenti sulle Alpi Liguri, sull’Imperiese e versanti padani in genere; basso il rischio di pioggia a parte pioviggini in corrispondenza degli addensamenti più compatti.

Venti: Deboli o moderati tra sud e sud-est.

Mari: Tra poco mosso e mosso

Temperature: Stazionarie

Costa min: 8/ 12°C, max: +10/ 13°C

Interno min: -1°/+7°C (fondovalle), max: +7 / 11°C

Previsioni per sabato 29 dicembre 2018

Schiarite maggiormente presenti su tutta la regione, ma alternate ad addensamenti bassi specie lungo la fascia costiera, non associati a fenomeni. Bel tempo su Alpi Liguri e Imperiese.

Venti: Deboli di direzione variabile o meridionali.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie

Tendenza per domenica 30 dicembre 2018

Bel tempo a parte un po’ di nubi basse lungo le coste ma senza precipitazioni. Temperature stazionarie su valori miti