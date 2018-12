Tir lumaca, in val Roja la protesta contro i blocchi francesi

Ventimiglia (Imperia) – E’ partita questa mattina la protesta degli autotrasportatori contro il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di peso superiore alle 19 tonnellate voluto dalle autorità francesi della val Roja.

Circa una quarantina di “tir lumaca” provenienti dalle province di Imperia, Cuneo e dalla Francia si sono ritrovati in frazione Trucco ed hanno dato il via alla manifestazione. Il corteo, organizzato dall’associazione Astra di Cuneo insieme a Confartigianato, ha preso il via poco dopo le 7.00. I mezzi hanno iniziato a percorrere la Statale 20 a 15 chilometri orari, scortati dalla polizia in testa al corteo. La manifestazione terminerà intorno alle 12.00.

Previsti diversi disagi per la circolazione stradale sulla Statale, solitamente utilizzata da chi in questo periodo dell’anno si reca nelle località sciistiche di Limone Piemonte.