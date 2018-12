Ventimiglia – Protesta degli autotrasportatori contro i divieti francesi

Ventimiglia – Un corteo di protesta, con i camion, contro la decisione delle autorità francesi di bloccare il passaggio dei camion con oltre 19 tonnellate di peso per le strade della Valle Roja, al confine tra Italia e Francia.

La protesta è iniziata questa mattina all’alba dalla frazione Trucco per muovere attraverso le vie della zona.

La manifestazione “Aboliamo il divieto della vergogna”, organizzata dall’Associazione Trasportatori Astra con l’impiego di tir-lumaca in direzione Francia sta causando pesanti rallentamenti e disagi sulle strade di tutta la zona e con riflessi anche oltre il confine con la Francia.

