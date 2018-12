Palazzo Reale di Genova, attività per famiglie con “Dame e moschettieri alla corte del Re”

Genova – In occasione dell’uscita al cinema del film di Giovanni Veronesi “Moschettieri del Re”, girato anche negli ambienti dello splendido Palazzo Reale di Genova, il Museo della struttura ha organizzato per oggi sabato 29 dicembre a partire dalle ore 15.30 un’attività per tutta la famiglia.

Si tratta di un laboratorio finalizzato alla comprensione da parte dei più piccoli degli usi e dei costumi della nobiltà del Seicento. I bambini avranno la possibilità di visitare le sale del Museo di Palazzo Reale e di imparare il ruolo e l’importanza della figura del moschettiere attraverso la narrazione delle vicende del romanzo “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas.

Durante la visita, non mancheranno gli aneddoti legati alle riprese del film di Giovanni Veronesi.

Terminato il tour, i bambini si sposteranno in aula didattica, dove potranno decorare la loro casacca, mantello e spada. Terminato il laboratorio, i bambini, travestiti da principesse e moschettieri si saluteranno nell’atrio del Palazzo.

Durante tutta la durata dell’attività, i genitori potranno visitare la mostra “Maragliano 1664-1739”, spettacolo della scultura in legno a Genova al Teatro del Falcone, accompagnati da una guida a loro dedicata.

L’iniziativa sarà gratuita per tutti i bambini, mentre per i genitori avrà il costo di 1 euro per la visita al Museo e di 5 euro per la mostra. La prenotazione sarà obbligatoria al numero 0102710236.