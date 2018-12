Teatro dell’Archivolto, arriva “Pimpa Cappuccetto Rosso”

Genova – Nuovo appuntamento per la rassegna “Sabato a Teatro” oggi 29 dicembre alle ore 16. Al Teatro dell’Archivolto andrà in scena a vent’anni dalla sua prima apparizione “Pimpa Cappuccetto Rosso”.

Lo spettacolo era stato presentato al pubblico per la prima volta nell’autunno del 1998 grazie alla Compagnia del Teatro dell’Archivolto, che all’epoca inaugurava la seconda stagione del Teatro Modena. L’Archivolto aveva appena instaurato una collaborazione artistica con Francesco Tullio Altan, rapporto che ha dato vita negli anni sia a produzioni per adulti che per bambini.

Lo spettacolo è diretto da Giorgio Gallione e racconta la celebre storia di Cappuccetto Rosso, della Nonna e del Lupo Cattivo, interpretati da un’unica attrice, Gabriella Picciau, che canterà sulle musiche originali di Paolo Silvestri.

L’attrice interagirà con i bambini del pubblico, dando vita ai vari personaggi della storia creando uno spettacolo emozionante e sorprendente. I biglietti avranno il costo di 6 euro per i bambini fino a 14 anni e di 8 euro per gli adulti.