Capodanno all’insegna del bel tempo per la Liguria

Genova – Resta stabile l’alta pressione sull’Italia e sul resto del Mediterraneo e si confermano le condizioni di bel tempo e temperature decisamente miti. Con l’arrivo del 2019 sperimenteremo un graduale calo delle temperature per l’affluenza di correnti via via più fredde di matrice artica.

Previsioni per domenica 30 dicembre 2018

Bel tempo su tutta la regione, a parte il transito di qualche nube alta o velatura, che potranno far apparire il sole come dietro ad un vetro smerigliato.

Venti: Deboli/moderati settentrionali.

Mari: Quasi calmi o poco mossi, mossi sul basso Ligure orientale/Capo Corso.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Costa min: +8/+13°C, max: +14/+16°C

Interno min: -1°/+10°C, max: +9/+13°C

Previsioni per lunedì 31 dicembre 2018

Altra giornata stabile e soleggiata, a parte qualche nube bassa sui versanti padani dell’Appennino.

Venti: Per lo più moderati da nord/nord-est.

Mari: Generalmente poco mossi, mossi a largo.

Temperature: In lieve calo in quota, stazionarie altrove.

Tendenza per martedì 1 gennaio 2019

Condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato. Ventilazione moderata dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi sotto-costa, tra mossi e molto mossi a largo. Temperature in calo sui rilievi, stazionarie altrove.