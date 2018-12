Celle Ligure, mercatini ed eventi nel centro storico con “Fuori dal Natale”

Celle Ligure (Savona) – Arriva oggi, domenica 30 dicembre, l’ultimo appuntamento dell’anno con la manifestazione “Fuori dal Natale”.

Il centro storico di Celle Ligure sarà animato dai numerosi banchetti del mercatino dell’artigianato, a cui si aggiungeranno gli immancabili stand con prodotti enogastronomici locali.

Una trentina di espositori proporranno le loro eccellenze in via Boagno e piazza del Popolo, alternandosi ai colorati banchi dedicati all’artigianato e alle opere d’ingegno, dove sarà possibile trovare tante idee regalo realizzate a mano, oggetti in legno, ricami, accessori e bigiotteria.

In piazzetta Arecco e sul lungomare Crocetta invece spazio ai più piccoli con il mini lunapark con tappeti elastici, giochi gonfiabili e giostre. Per gli amanti degli animali, inoltre, ci sarà la possibilità di cavalcare un cavallo grazie alla partecipazione dell’ASD Il Regno del Cavallo di Stella. Tra le varie proposte della giornata anche il laboratorio di Franca D’Arienzo dal titolo “Pinocchio dove vai? Kamishibai, arte e gioco”, ispirato al celebre teatro d’immagine Giapponese.

“Fuori dal Natale” proseguirà alle ore 16.30 con “Dolci auguri”, durante il quale si potrà gustare una fetta di pandoro o panettone sorseggiando cioccolata calda e the caldo. Alle ore 17, invece, concerto di Natale della Corale Polifonica Cellese presso la Chiesa della Consolazione.