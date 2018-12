Genova – Trampolieri e acrobati in piazza nel centro città

Domenica 30 dicembre il centro della città sarà animato da due parate di acrobati e trampolieri per celebrare le festività natalizie: bianche farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli bianchi in frac trasformeranno la città in un luogo magico, lontano dal tempo. I trampolieri saranno accompagnati da un elegante carro che diffonderà nell’aria luci e leggere musiche. Calata la sera, le nostre farfalle si illumineranno con delicate iridescenze di luce a led.

Due i percorsi in programma: la mattina dalle 11.30 in Via San Vincenzo e Via XX Settembre, mentre il pomeriggio dalle 17.00 la parata partirà da piazza De Ferrari per raggiungere Piazza San Lorenzo e Piazza Matteotti, percorrendo poi Via San Lorenzo fino a Piazza Caricamento.

“Continuano le iniziative di accoglienza turistica in occasione delle festività – sottolinea l’assessore Paola Bordilli –. La città sta offrendo ai genovesi e ai turisti un’immagine di sé festosa, attraente e spettacolare. Merito anche delle sinergie che abbiamo attivato con i partner privati e con le tante realtà che stanno collaborando con noi. Ci prepariamo dunque a vivere al meglio il Capodanno e le giornate che lo precedono”.