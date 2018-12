Lavagna, tombola di capodanno a Casa Carbone

Lavagna (Genova) – Giornata all’insegna del divertimento oggi, domenica 30 dicembre, a Casa Carbone. Per trascorrere un pomeriggio di festa all’insegna della tradizione il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita adulti e bambini dalle ore 15 alle ore 18 nella splendida dimora ottocentesca di Lavagna per partecipare al più classico dei giochi delle festività invernali: la tombola.

I partecipanti si sfideranno per vincere vari premi messi a disposizione dai commercianti di Lavagna. Per l’occasione gli ospiti potranno inoltre visitare gli ambienti della casa, rimasta come sospesa nel tempo: dai mosaici ai dipinti, dalla biancheria ai servizi da tavola, dagli attrezzi da cucina agli arredi, dagli orologi alle riviste ancora poggiate sul tavolo del salone.

Casa Carbone fa parte dei Beni del FAI, che da Nord a Sud organizza eventi ed iniziative per la valorizzazione e la riscoperta dei tesori del nostro territorio.

L’ingresso avrà il costo di 2 euro a persona.