Loano, musica folk con “Racconti d’Inverno”

Loano (Savona) – Ritorna anche quest’anno a Loano “Racconti d’Inverno”, l’appuntamento musicale con la musica folk nella cittadina Savonese. La prima tappa della rassegna è in programma per oggi sabato 30 dicembre alle ore 16.30 con “Calendau”, spettacolo natalizio in scena nell’atrio di Palazzo Doria.

Protagonista sarà Sergio Berardo, poliedrico leader di Lou Dalfin, il gruppo che più di ogni altro ha portato in giro per l’Italia la musica popolare delle valli cuneesi. Berardo è sempre stato appassionato delle piccole comunità di montagna del Piemonte a minoranza linguistica occitana. Proprio per questo ha intrapreso un grande sforzo intellettuale per proporre al pubblico un viaggio all’indietro nel tempo facendo rivivere le sonorità natalizie tipiche di quelle valli.

Terminato il concerto sono in programma il ballo occitano in piazza e a seguire i balli del Sud Italia.