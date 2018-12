Portofino – Al porticciolo arriva San Gennaro

Portofino -Dopo il primo catamarano – attraccato qualche giorno fa alle bitte di Molo Umberto I – nel primo pomeriggio, nella magnifica insenatura di Portofino, ha fatto il suo ingresso “San Gennaro”.

Si tratta di un ex rimorchiatore di altura della lunghezza di 30 metri, varato nel 2010, che ha spento i motori in Porto in tutta la sua eleganza tra gli sguardi incuriositi e ammirati dei portofinesi grazie alla particolarità del “San Gennaro” stesso.

Linee morbide, colori semplici. Vetri scuri. Motore dal suono profondo e deciso che non ha potuto fare altro che lasciare avvicinare anche i molti turisti che hanno deciso di visitare il Borgo più bello del mondo dopo aver percorso la passerella oppure grazie ai battelli in partenza da Santa Margherita Ligure.

La risposta degli utenti, all’idea lanciata dalla Marina di Portofino – ovvero quella di offrire gli ormeggi gratuiti alle imbarcazioni che decidono di attraccare nel Borgo durante il periodo delle festività natalizie -, ha riscosso dunque un grande successo. Le barche che già hanno dato volta le cime – e quelle che lo faranno da qui al 6 gennaio – non sono certo poche e riguardano soprattutto natanti di media lunghezza.

Il mare calmo e il clima mite, insieme alle buone previsioni meteo dei prossimi giorni stanno facendo tracciare davvero molte rotte e tutte queste portano le coordinate del Gps su Portofino, il Borgo più bello del mondo.

