Capodanno a Camogli, spettacolo al Teatro Sociale con Ennio Marchetto

Camogli (Genova) – Il Teatro Sociale di Camogli è pronto a festeggiare l’arrivo del 2019 con lo spettacolo “The Living Paper Cartoon” di Ennio Marchetto, in scena stasera lunedì 31 dicembre alle ore 22.15.

Si tratta di un’esibizione di trasformismo unica nel suo genere, che utilizza l’arte dell’origami trasformandola in magia teatrale. Sul palco, infatti, Marchetto cambierà personaggio quasi ogni minuto, spesso di fronte agli occhi del pubblico e senza aiuto dietro le quinte. L’artista utilizzerà costumi, parrucche e accessori bidimensionali, tutti creati grazie a carta e cartoncino, come se fosse un cartone animato vivente.

Marchetto, nato a Venezia nel 1960, inizia a sperimentare i suoi primi spettacoli a Parigi, perfezionandoli con il tempo grazie all’aiuto del costumista Olandese Sosthen Hannekam. La grande occasione per farsi conoscere arriva però nel 1990, quando incontra Glynis Henderson, produttore degli Stomp, che ancora oggi cura la sua distribuzione internazionale.

I biglietti avranno il costo di 50 euro per la platea e 1° ordine, 45 euro per 2°-4° ordine, 40 euro per gli abbonati e 18 euro per gli under 26.