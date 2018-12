Capodanno a Chiavari – Doppio appuntamento con la Musica

Chiavari – Capodanno all’insegna della Musica per salutare il 2019 tra balli e musica scatenata. Il Veglione si terrà in piazza Mazzini, a partire dalle ore 22, con uno spettacolo di musica italiana dagli anni ’60 ad oggi (per gli anni ’60 Dino e Giuliano dei Notturni; per gli anni ’70 Paky dei Nuovi Angeli e Marco Ferradini; per gli anni ’80 Donatella Milani e Fiordaliso), con Sandro Giacobbe e i suoi musicisti, Gino Latino dj set, samba a mezzanotte con Deuzi e animazione con le Village Girls. Spettacolo accompagnato dalla tradizionale distribuzione di panettone e spumante, gentilmente offerti dalla Conad. L’evento verrà anche trasmesso in diretta televisiva su Canale Italia canale 161.

Invece, presso il Porto Turistico di Chiavari, l’Orchestra Macho intratterrà il pubblico con una serata danzante dedicata al ballo liscio, con brindisi e panettone offerto alla cittadinanza dal supermercato Gulliver. Novità a mezzanotte: spettacolo pirotecnico per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Dalle 00.30 in piazza San Giacomo di Rupinaro, si svolgerà la tradizionale Zabaionata a cura dell’associazione “Pino Solari Ommi de Ruinà”.

Infine, martedì 1 Gennaio alle ore 17, presso l’Auditorium san Francesco, all’interno della rassegna musicale “Dicembremusica”, il concerto “Capodanno Jazz” eseguito dalla Tigullio Big Band con Elena Ventura, a cura della Filarmonica “Città di Chiavari”.