Capodanno a Genova, a Palazzo Rosso lo spettacolo “Il Mercante in Fiere”

Genova – Serata di Capodanno all’insegna delle risate e del divertimento allo Stradanuova Teatro Auditorium di Palazzo Rosso. Questa sera, lunedì 31 dicembre, andrà in scena “Il Mercante in Ferie”, spettacolo comico e musicale di Alessandro Bergallo, Alessandro Barbini, Marta Levrero e Alessandro Davi.

Una rivisitazione del classico “Mercante in fiera” con la complicità del pubblico, che verrà chiamato in scena sia come giocatore che come parte attiva della festa. Un crescendo di risate e musica aspettando la mezzanotte, quando vincitori e vinti potranno festeggiare insieme l’inizio del 2019 con panettone e spumante.

Il biglietto per lo spettacolo avrà il costo di 30 euro a persona e sarà acquistabile online sul sito ufficiale del Teatro.