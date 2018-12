Capodanno a Genova, ecco gli orari di Bus, Metro e ascensori

Genova – In occasione della notte di Capodanno, compresa tra lunedì 31 dicembre 2018 e martedì 1° gennaio 2019, AMT ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro con i mezzi pubblici per partecipare agli eventi in programma e festeggiare l’inizio del nuovo anno.

Bus

Previsto il collegamento con le direttrici principali fino alle 3.00 del mattino: da via Ceccardi partiranno bus speciali diretti verso il Levante (Nervi) e la Valbisagno (Prato); da via Gramsci/Darsena partiranno bus speciali diretti verso il Ponente (Voltri) e da Brin i bus speciali diretti verso la Valpolcevera.

Metro

La metropolitana sarà aperta nella notte di Capodanno su tutta la tratta da Brin a Brignole fin oltre le 3 del mattino: ultima corsa da Brignole alle 3.15 e da Brin alle 2.55.

Ascensore Castelletto Levante

L’ascensore sarà aperto fino alle 3.00 del mattino.

Variazioni di percorso per le modifiche al traffico per la notte di Capodanno per lunedì 31 dicembre le linee 1, 9, 13, 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687, Volabus, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Dalle ore 17.00 fino a fine servizio

– Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: percorso regolare

– Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno il regolare percorso.

– Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno il regolare percorso.

– Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

– Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

– Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione levante: i bus, in partenza da piazza Dante, riprenderanno il regolare percorso.

– Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione levante: i bus, in partenza da piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

– Linee 46, 685, 686 e 687

i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

– Linea 617

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: percorso regolare.

Dalle ore 21.00 fino a fine servizio

– Linee 1, 9 e 635

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Gramsci, proseguiranno per via delle Fontane, inversione di marcia in rotatoria, via delle Fontane, via Gramsci dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata Gramsci1/Metro Darsena.

Direzione Ponente: i bus, in partenza da di via Gramsci, riprenderanno regolare percorso.

– Linea 13

Direzione ponente: i bus, giunti al termine corso Quadrio, proseguiranno per il tunnel di Caricamento, via Gramsci, via Fanti d’Italia dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fanti d’Italia proseguiranno per via Gramsci, tunnel di Caricamento, piazza Cavour dove riprenderanno percorso regolare.