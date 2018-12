Capodanno a Genova, Silent Disco ai Giardini Luzzati

Genova – Grande serata di musica e cibo ai Giardini Luzzati con l’evento di Capodanno “Happy New…Silent Disco”, in collaborazione con Silent Arena.

L’iniziativa partirà nel pomeriggio di oggi lunedì 31 dicembre con intrattenimento per i più piccoli e tanti giochi. A seguire cenone con menù bimbi e proposta vegetariana in attesa del count-down per l’arrivo del nuovo anno. Dopo la mezzanotte la serata entra nel vivo senza disturbare gli abitanti della zona con la Silent Disco con una vasta proposta musicale.

Ai partecipanti sarà infatti data la possibilità di scegliere tra due canali e tre generi differenti. Tra le proposte il duo di Dj House Techno The Francescas, il revival/commercial di Osbourne Cox e l’indie rock/ska dei Bomberline.

Questo il menù del cenone, al costo di 35 euro bevande escluse:

ANTIPASTO Cestino di tartare di salmone con robiola e crema di mango Paccheri impanati con ricotta e acciughe in salsa

PRIMO Spaghetti alla chitarra di pasta fresca allo scoglio oppure Lasagne al pesto

SECONDO Tonno scottato in crosta di semi di papavero (con o senza fonduta di tartufo)

MENU VEGETARIANO:

ANTIPASTO Polpette di ceci e di melanzane con salsa tsatsiki Zucchine ripiene vegetariane

PRIMO Lasagne al pesto

SECONDO Fagottino ricotta e spinaci con fonduta di taleggio e tartufo

Flûte di prosecco di mezzanotte, pandoro, acqua e caffè inclusi

MENÙ BIMBI: Lasagne al pesto Cotoletta con patatine



La Silent Disco sarà ad ingresso libero, mentre le cuffie avranno il costo di 10 euro.