Deiezioni canine alla Foce, spunta il volantino di minacce

Genova – C’è apprensione nel quartiere della Foce per la presenza di alcuni volantini che promettono polpette avvelenate e spugne fritte per i cani della zona.

Il volantino, anonimo, minaccia i proprietari colpevoli, secondo il manifesto, di non raccogliere gli escrementi degli animali lasciando i marciapiedi della zona sporchi.

“ATTENZIONE. Questo marciapiede non è un cesso per i vostri cani – esordisce il testo – visto che evidentemente è inutile chiedervi di raccogliere gli escrementi dei vostri animali, visto che è inutile sperare che non li lasciate urinae contro i portoni o che vi dotiate di bottigliette d’acqua per pulire, visto che le buone maniere con voi incivili non sono servite a nulla, visto che i viglili non vi multano o non vi beccano, proveremo soluzioni alternative”.

Poi la minaccia vera e propria che ha destato la maggiore preoccupazione tra i proprietari dei cani: “Nei prossimi giorni lasceremo esche per animali (polpette avvelenate, spugne fritte… cercheremo di variare il menù per renderlo il più indigesto possibile). Vediamo se con le maniere ‘forti’ sarete più civili”.

Il manifesto si chiude con un post scriptum: “Se volete staccare questo avviso fate pure: è a vostra tutela per avvisarvi che prossimamente sarà meglio pascolare per altre vie”.

La notizia del volantino di minacce ha fatto immediatamente il giro del quartiere e dei social. L’allarme è partito dalle pagine Facebook del quartiere suscitando l’indignazione degli iscritti che si interrogano su chi potrebbe avere intenzioni tali nella zona.