Savona, appartamento in fiamme: muore ex agente della scorta di Falcone e Borsellino

Savona – Tragedia nella tarda serata di ieri dove un uomo di 57 anni, Walter Cucovaz, è morto nell’incendio del suo appartamento a Legino, a Savona.

L’allarme è scattato intorno alle 23.00 quando alcuni vicini di casa dell’uomo hanno notato del fumo uscire dalle finestre.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri.

Le operazioni dei pompieri hanno portato allo spegnimento delle fiamme e alla scoperta del corpo senza vita del 57enne.

Cucovaz, agente di polizia in pensione, aveva lavorato nell’organico del servizio scorte della Polizia di Stato; appena 22enne era stato assegnato al gruppo per la protezione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sfuggendo alla strage del 23 maggio del 1992 per un turno di lavoro differente.

Nelle prossime ore verranno condotte le indagini del caso per stabilire con esattezza cosa ha innescato l’incendio all’interno dell’appartamento.

Secondo quanto finora riferito, si tratterebbe di un incidente e non di un gesto volontario.