Centro Storico, sorpresi con cocaina: arrestati due pusher

Genova – Due persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato in due differenti operazioni che si sono svolte nel centro storico di Genova.

A finire in manette sono stati due cittadini senegalesi di 31 e 27 anni, entrambi irregolari e pregiudicati, arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In entrambi i casi, i due uomini hanno tentato di disfarsi di involucri di cellophane alla vista dei poliziotti che svolgevano un servizio di controllo appiedato.

In Via Amba Alagi il 31 enne ha lanciato il pacchetto all’interno di Villa del Principe e ha tentato la fuga ma è stato fermato dagli operatori del Commissariato Prè che hanno recuperato anche l’involucro in cui c’erano 41 confezioni di derivati di oppiacei e cocaina per un peso complessivo di 27 grammi.

In via Gramsci il 27enne si è disfatto di un involucro in cui gli agenti delle volanti dell’U.P.G. hanno trovato 20 dosi di oppiacei per un peso complessivo di 10,13 grammi.

Il processo per direttissima si svolgerà per entrambi questa mattina.