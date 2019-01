Cornigliano – Cerca di derubare la macelleria di via Verona ma viene inseguito e arrestato

Genova – Hanno cercato di rapinare la macelleria di via Verona, nel quartiere di Cornigliano ma sono stati scoperti e arrestati dopo un rocambolesco inseguimento.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due cittadini originari del Marocco, un uomo di 21 anni irregolare, pregiudicato e una donna di 28 anni per il reato di rapina impropria.

In Via Verona il 21enne è stato scoperto dal proprietario di una macelleria mentre asportava 300 euro dal fondo cassa per poi darsi alla fuga.

In quel momento transitava una volante che ha rincorso l’uomo e lo ha bloccato nonostante quest’ultimo avesse spintonato e aggredito gli operatori. Sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina