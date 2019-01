Disperso a Capanne di Marcarolo, ritrovato il corpo di Saverio Tagliaferro

Genova – Apparterrebbe a Saverio Tagliaferro il corpo senza vita ritrovato in una scarpata a Capanne di Marcarolo, tra la Liguria e il Piemonte.

Il 57enne di Pegli era scomparso lo scorso 3 novembre: giunto nella zona con l’auto, Tagliaferro avrebbe parcheggiato e si sarebbe allontanato dal parcheggio, dove aveva appuntamento con alcuni amici.

L’uomo, un appassionato cercafunghi, si sarebbe sentito male senza riuscire a chiamare aiuto.

I familiari, preoccupati, da subito avevano lanciato l’allarme e nelle ricerche sono stati coinvolti i Vigili del Fuoco, gli uomini della Protezione Civile e i volontari della zona ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Le ricerche erano state sospese lo scorso 19 novembre.

Lunedì mattina un escursionista che si trovava nelal zona ha notato il corpo in una scarpata che costeggia un sentiero, proprio nella zona in cui Tagliaferro doveva trovarsi per la battuta con gli amici.

Il pubblico ministero ha disposto che sul corpo venga effettuato l’esame autoptico e sarà il dna a rivelare se si tratti o meno di Tagliaferro, anche se per i familiari rimangono pochi dubbi.