“La casa di carta 3” – le riprese a Firenze il 4 gennaio

Firenze – Le riprese della terza stagione de La casa di carta sono già cominciate, e venerdì 4 gennaio i protagonisti arriveranno a Firenze per registrare alcune scene. Le location scelte dalla produzione saranno piazza del Duomo e piazzale Michelangelo: la mattina le riprese cominceranno nel centro storico, per poi spostarsi nel celebre piazzale per godere di uno dei panorami più belli della città.

La serie televisiva prodotta da Netflix che ha appassionato milioni di telespettatori, raccontando la storia del tentativo di rapina perfetta alla Zecca di Stato di Madrid, nella terza stagione vedrà muoversi i protagonisti anche nella città toscana, anche se non è ancora stato rivelato quasi nulla su quanto accadrà nelle nuove puntate. Al momento, nel video diffuso da Netflix, si vedono i protagonisti del cast della terza parte sulle note di Bella ciao, la canzone-manifesto inserita in una scena del programma. Oltre al sorprendente ritorno di Berlino (Pedro Alonso), che sembrava morto alla fine della seconda parte dello show, arriveranno nuovi personaggi: l’attore argentino Rodrigo de la Serna, Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri e Fernando Cayo. Confermata la presenza di Itziar Ituño (Raquel Murillo) e Ursula Corber (Tokyo), insieme a Álvaro Morte (Il Professore), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví) e Juan Fernández (Colonnello Prieto) e Mario de la Rosa (Suarez). Abbandonata, per ovvi motivi, la Zecca di Stato, a fare da sfondo alle vicende sarà questa volta la sede della compagnia Telefonica di Madrid.

La casa di carta ha vinto nel 2018 l’International Emmy Award come miglior serie tv drammatica, diventando la prima serie spagnola a ricevere tale riconoscimento. Si tratta dello show di lingua non inglese più visto di tutti i tempi, distribuito in 190 paesi e tradotto in 22 lingue.