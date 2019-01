Meteo Liguria – Cielo sereno ma arriva il freddo

Genova – Una corrente molto fredda di origine artica sta interessando la Liguria allontanando le nuvole ma facendo precipitare le temperature dopo il clima mite degli utlimi giorni.

Previsioni per mercoledì 2 gennaio 2019

Nel corso della mattinata venti da nord in rinforzo su tutta la regione con raffiche fino a 70-80 km/h sui crinali appenninici e negli sbocchi vallivi.

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Liguria. Possibili brevi ed innocui passaggi nuvolosi sui due estremi della regione.

Venti: al mattino presto deboli e variabili, in rinforzo da nord nel corso della mattinata, saranno forti su gran parte della regione, fino a 70-80 km/h sui crinali appenninici e negli sbocchi vallivi.

Mari: poco mosso o mosso sottocosta, molto mosso o agitato al largo, in particolare sui bacini occidentali.

Temperature: in calo, più sensibile nell’entroterra.

Costa min: +2/+6°C, max: +11/+15°C

Interno min: -6°/+2°C (fondovalle), max: +4/+8°C

Previsioni per giovedì 3 gennaio 2019

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque

Venti: tramontana moderata nel primo mattino, in calo nel corso della giornata.

Mari: poso mosso sottocosta, mosso al largo.

Temperature: In sensibile calo, soprattutto al mattino presto e alla sera

Tendenza per venerdì 4 gennaio 2019

Cielo sereno o al più velato.