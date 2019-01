Napoli, mette il guinzaglio alla compagna che lo aveva lasciato: arrestato

Napoli – Nei pressi dei Gradoni di Chiaia, un uomo ha colpito con schiaffi e pugni la compagna che lo voleva lasciare, per poi metterle al collo il guinzaglio del cane. L’autore della vicenda è già stato arrestato dagli agenti della polizia locale e condannato per direttissima.

Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, hanno trovato la donna priva di sensi e il compagno che affermava di stare aiutando a farle riprendere conoscenza; la folla intervenuta sul posto, però, ha inveito contro di lui, raccontando l’accaduto. Una volta portata in ospedale, la vittima ha raccontato di aver già subito violenze da parte dell’uomo, sempre per motivi di gelosia, e che anche la sua ultima reazione era legata alla sua decisione di interrompere la relazione. Per lei la prognosi è di 21 giorni, a causa dei traumi riportati.

L’uomo è stato portato via dalla folla che lo aveva denunciato, e poi condotto negli uffici della polizia per identificarlo. Arrestato su disposizione del pm di turno l’uomo è stato giudicato per direttissima e condannato a un anno e quattro mesi (pena sospesa), oltre alla applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima.