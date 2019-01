Ponte Morandi, dal Winter Park Genova 5mila biglietti ai residenti delle zone in difficoltà

Genova – Il Winter Park Genova ha donato cinquemila biglietti gratuiti destinati agli sfollati e ai residenti delle zone in difficoltà a causa del crollo di Ponte Morandi.

Un gesto di solidarietà nei confronti degli abitanti della zona per consentire loro di passare qualche ora di svago tra le attrazioni del luna park genovese.

I ticket consentono di effettuare un giro gratuito su una giostra del luna park mobile più grande d’Europa in una giornata dedicata, fissata per martedì 8 gennaio.

Dopo il successo della giornata dedicata alle persone con disabilità, che ha registrato oltre mille presenze, e la donazione di giocattoli all’Istituto Gaslini, continuano le iniziative del Winter Park volte a chi sta vivendo momenti di difficoltà.

Mattia Gutris, portavoce del nuovo comitato organizzativo del Winter Park ha spiegato: “È un regalo che intendiamo fare a chi ha sofferto molto in questi ultimi mesi, tentando di donar loro un piccolo momento di gioia. Siamo molto legati a Genova, la tragedia ci ha segnato, questa nostra iniziativa è un modo per dare un segnale di speranza. In un periodo a dir poco complicato come questo, il Winter Park può aiutare Genova e i genovesi a superare il dolore grazie a momenti di aggregazione, socializzazione e divertimento”.

La distribuzione dei cinquelima biglietti gratuiti è a carico del Comune di Genova con l’assessore al Commercio e al Turismo Paola Bordilli che li ha personalmente ritirati.

I ticket si potranno ritirare il 2, 3, 4, 7 e 8 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 al point Angei de Zena in via Borsieri 11.