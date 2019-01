Pullman fuoristrada a Zurigo, morto l’autista genovese

Genova – Non ce l’ha fatta Roberto Tonoli, l’autista genovese di 61 anni rimasto coinvolto nell’incidente di Zurigo dello scorso 16 dicembre quando un pullman partito da Genova e diretto a Dusseldolf, in Germania, si è schiantato contro un muro.

Tonoli, le cui condizioni erano apparse subito gravissime, si trovava ricoverato all’ospedale di Zurigo: trasportato d’urgenza in ospedale, era entrato in coma poco dopo il suo ricovero. Vista la gravità delle ferite riportate, i medici avevano optato per un intervento alla gamba ma per l’uomo originario di Pegli non c’è stato nulla da fare.

A causare l’incidente mortale sarebbe stata una lastra di ghiaccio presente sull’asfalto. La prima vittima era stata Nicoletta Nardoni, 37enne di Como.