Raffiche di vento e temperature in calo, arriva il vero inverno in Liguria

Genova – Raffiche di vento oltre i cento chilometri orari e colonnina di mercurio in “caduta libera”. L’inverno sta per mostrare il suo vero volto in Liguria dopo il periodo di caldo anomalo che ha reso indimenticabile il Natale ed il Capodanno.

Una corrente artica sta infatti per investire la Liguria con venti molto forti che dovrebbero aumentare ancora nel corso della giornata e che hanno fatto scattare l’allerta per burrasca.

Contestualmente, lo zero termico scenderà passando dai 3000 metri del mattino a circa 600/800 metri della sera: l’azione combinata di vento e basse temperature determina, nella seconda parte della giornata, condizioni locali di disagio fisiologico da freddo.

Mare localmente agitato al largo, con possibili sconfinamenti sulle coste del ponente regionale.

Chiusi parchi e cimiteri e strada Sopraelevata vietata a moto e mezzi furgonati e telonati.