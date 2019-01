Sampierdarena, cinghiale a passeggio per via Rolando

Genova – Incredulità questa mattina tra i residenti di via Carlo Rolando, a Sampierdarena, per la passeggiata di un cinghiale in pieno abitato.

L’aminale si sarebbe spinto dalle alture alla ricerca di cibo, annusando gli angoli della strada e i cassonetti.

Incuriositi i passanti per l’inusuale presenza. Il cinghiale è apparso tranquillo e non si è fatto intimidire nemmeno dall’arrivo degli agenti, allertati dalle numerose chiamate degli abitati.

Gli agenti della Municipale hanno iniziato a “spingere” l’animale verso il Campasso, in una zona meno popolata dove le guardie zoofile interverranno per riportare l’animale in aperta campagna.