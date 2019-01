Sampierdarena – Torna a rubare nello stesso negozio ma viene scoperta e arrestata

Genova – E’ tornata in un negozio dove aveva già messo a segno alcuni furti ma questa volta i gestori l’hanno riconosciuta e seguita attentamente e l’hanno scoperta a rubare ancora.

E’ succesos in via di Francia, nel quartiere genovese di Sampierdarena dove una 28enne è stata riconosciuta dai titolari di un negozio quale autrice di furti avvenuti il mese precedente.

I gestori l’hanno tenuta d’occhio e hanno visto che, dopo aver messo in borsa diversi prodotti per l’igiene personale per un valore di 44 euro, usciva senza pagare.

L’hanno fermata e questa per tutta risposta ha sferrato calci e pugni alla titolare che si è dovuta recare all’ospedale per essere medicata.

I Poliziotti delle Volanti, intervenuti tempestivamente, hanno arrestato la donna.