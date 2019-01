Spray urticante al Capodanno di Prato Nevoso, indagini in corso

Prato Nevoso (Cuneo) – Saranno forse le riprese di alcune webcam e i filmati girati dai molti smartphone in funzione durante la festa, a svelare l’identità della persona che la notte di Capodanno ha spruzzato spray al peperoncino vicino al palco della festa, causando 12 feriti tra i quali una bambina.

Le forze dell’ordine hanno invitato chi stava riprendendo al momento dell’episodio, di inviare i filmati e di segnalare eventuali eventi particolari che potrebbero aiutare ad identificare la persone (o le persone) che hanno agito senza rendersi conto della gravita della situazione, con oltre 15mila persone radunate nella “conca” di Prato Nevoso per seguire la festa.

Fortunatamente non si sono registrate scene di panico e l’intervento dei volontari del soccorso ha evitato il peggio ma chi ha spruzzato lo spray urticante poteva provocare un disastro.

Per questo motivo le forze dell’ordine indagano per assicurare alla Giustizia il colpevole che rischia una pesante condanna.

Durante l’episodio sono rimaste coinvolte circa 12 persone, tra le quali una bambina, che hanno iniziato a respirare a fatica e ad avere gli occhi accecati dalla sostanza urticante.

Uno stupido scherzo che poteva avere conseguenze inimmaginabili se la folla avesse iniziato a scappare in modo scomposto.