Lavagna (Genova) – Ha soggiornato tre mesi in un albergo di Lavagna senza pagare il conto di 7.500 euro.

Protagonista della vicenda una donna inglese di 56 anni, denunciata dai Carabinieri della stazione di Lavagna per insolvenza fraudolenta aggravata.

La donna è rimasta in riviera, ospite dell’hotel, per cira tre mesi, nel periodo compreso tra aprile e agosto del 2018, senza mai saldare il conto dovuto per l’impegno della stanza.